Трехмесячная девочка госпитализирована в Гатчине после падения с высоты

Санкт-Петербург, 21 декабря. Младенец госпитализирован в Гатчине Ленинградской области после падения с высоты.

По данным УМВД России по Гатчинскому району, трехмесячная девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее гематомы теменной области, а также линейный перелом теменной кости.

Полиция выяснила, что девочка проживает с родителями по улице Чехова. Со слов отца и матери, ребенок получил травмы во время падения с высоты 19 декабря.

На данный момент полиция устанавливает все детали происшествия. Ребенку оказывается медицинская помощь.