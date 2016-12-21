Российские ученые побили мировой рекорд сжатия вещества

Москва, 21 декабря. Специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) обновили мировой рекорд степени сжатия вещества.

По словам научного руководителя вуза Радия Илькарева, в результате эксперимента ученые при сжатии дейтерия достигли давления порядка 100 млн атмосфер и плотности газа около 11 граммов на кубический метр. Ранее при сжатии дейтерия специалистам удавалось достигнуть давления только в 50 млн атмосфер. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал сотрудникам РФЯЦ.

Как сообщает «Индикатор», еще одним выдающимся достижением недавно похвастались японские ученые. Сотрудники университета Тохоку впервые показали, как искусственный интеллект на основе спинтроники выполняет базовую операцию.