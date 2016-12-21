Застреленного мужчину выловили из Невы в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Труп петербуржца с ранением грудной клетки выловили из Кронверкского пролива в Петербурге.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла накануне около 09.10 мск на Иоанновском мосту. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что перед тем, как оказаться в ледяной воде, мужчина получил ранение грудной клетки. Выстрел был произведен из травматического пистолета «Оса».

«С места происшествия изъяты травматический пистолет «Оса», 3 пули, документы и одежда», — уточнил источник в правоохранительных органах.