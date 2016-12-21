Метеорологи назвали 2016 год рекордсменом высокой температуры

Женева, 21 декабря. Первые 11 месяцев 2016 года были самыми теплыми за всю историю наблюдений за погодой и климатом.

По данным Всемирной метеорологической организации, весь текущий год может стать рекордсменом необычно высокой температуры. Как отмечают ученые, в январе-ноябре на Земле климат потеплел на 0,94 градуса по Цельсию. Это выше средних показателей для ХХ века. Это также на 0,07 градуса выше, чем в рекордном 2015 году.

Как предсказывают эксперты, средняя температура 2016 года в целом станет на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем показатели в доиндустриальную эпоху.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в в Японии за две недели погибли 14 человек.