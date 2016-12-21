Число жертв массового отравления в Иркутске достигло 60 человек

Иркутск, 21 декабря. Представители регионального министерства здравоохранения сообщили о том, что в больницах Иркутска скончались еще два пострадавших от отравления после употребления настойки «Боярышник». Таким образом, общее количество жертв «Боярышника» составило 60 человек.

«По данным на 13.00 по местному времени (8.00 в Москве), в стационаре находится 40 человек на лечении, пятеро — выписано, погибших — 60», — рассказала представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская РИА Новости.

Напомним, в ходе ночных рейдом сотрудники УМВД области изъяли в Иркутске пять коробок концентрата настойки «Боярышник» и 12 тонн контрафактного алкоголя.