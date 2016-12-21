Стало известно, когда узаконят в России черные списки и наручники для авиадебоширов

Москва, 21 декабря. Госдума примет закон о черных списках авиапассажиров уже в начале 2017 года, позволив обеспечить экипаж самолета специальными средствами и наручниками для усмирения авиадебоширов. Кроме того, документ предусматривает крупные штрафы для нарушителей, а также предлагается предоставить авиакомпаниям право официально публиковать списки авиадебоширов.

Как сообщил председатель профильного комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичев, законопроект рассмотрят во втором и третьем чтениях в январе — начале февраля.

«Рабочая группа отработала, и мы начинаем согласовывать законопроект с правовым управлением Госдумы, с Государственно-правовым управлением президента РФ», — уточнил он.



