ЛНР: участники боев под Дебальцево указали на цели ВСУ

Луганск, 21 декабря. По мнению бойцов Народной милиции ЛНР, принимавших участие в отражении попытки прорыва ВСУ в окрестностях села Калиновка, целью украинских силовиков является прорыв вглубь обороны народной республики.

«Цели они преследовали, чтобы занять наши позиции, взять наши высоты, чтобы пробраться дальше. Так как главная их цель зайти сюда — в Дебальцево и Углегорск», — рассказал водитель-механик Народной милиции Александр Татарин.

По словам участвовавших в отражении нападения бойцов, на передовой уже так привыкли к постоянным обстрелам с украинской стороны, что внезапная атака после обстрела оказалась неожиданностью. Среди атаковавших были замечены как солдаты ВСУ, так и наемники и члены украинских националистических вооруженных формирований.