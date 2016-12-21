Крымские музеи обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине

Симферополь, 21 декабря. Четыре крымских музея, где хранилось скифское золото, выступили с коллективным заявлением относительно ситуации, сложившейся вокруг коллекции.

Согласно документу, они пообещали обжаловать решение голландского суда. Учреждения также планируют призвать партнера в Нидерландах – музей Алларда Пирсона – направить в суд жалобу.

Напомним, коллекция содержит около двух тысяч артефактов. Скифское золото было вывезено из крымских музеев на выставку в Амстердаме в 2014 году. Ранее окружной суд Амстердама вынес решение передать крымскую коллекцию Киеву.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России не будет вмешиваться в конфликт с золотом скифов.