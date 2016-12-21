Зажатый между вагонами поезда мужчина умер в метро Москвы

Москва, 21 декабря. Мужчина, упавший на рельсы на станции метро «Выхино» фиолетовой линии московского метро, скончался.

Источник в экстренных службах столицы уточнил, что инцидент произошел в 07.27 МСК. «По предварительным данным, упавший на рельсы мужчина погиб», — сообщил Собеседник агентства РИА Новости.

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыт. Поезда не ходят от станции «Жулебино» до «Текстильщиков», а станция «Выхино» закрыта для входа и выхода пассажиров, уточняет газета «Известия».

Все обстоятельства и причины трагического происшествия выясняются.