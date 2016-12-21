Роспотребнадзор опроверг информацию о «подсаживании» на «Боярышник»

Москва, 21 декабря. Роспотребнадзор не подтвердил данные о «подсаживании» жителей Иркутской области на «боярышник».

Как отметили в ведомстве, интерпретация СМИ заявлений главы Роспотребнадзора о причинах отравления спиртосодержащей продукцией некорректна. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что причиной отравления в Иркутской области стало употребление продукции, не предназначенной для использования в пищевых целях.

Как рассказали в пресс-службе, ведомство не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о «подсаживании» на спиртосодержащую жидкость.

Напомним, массовое отравление «боярышником» произошло в Иркутске в выходные. Жертвами отравления стали 58 человек. 41 пострадавший проходят на данный момент лечение.