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Президентская гонка: Пан Ги Мун поделился большими планами на будущее
Политика

Президентская гонка: Пан Ги Мун поделился большими планами на будущее

Вчера 8:26
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Президентская гонка: Пан Ги Мун поделился большими планами на будущее

Сеул, 21 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не исключил своего возможного участия в президентской гонке в Южной Корее.

«Если мой десятилетний опыт работы в качестве генсека ООН поможет развитию Южной Кореи, я готов принести себя в жертву, чтобы достичь этой цели», — подчеркнул он, заметив также, что этот опыт мог бы быть более полезен на международной арене, чем во внутренней политике, однако он все же считает «более срочной необходимость работать на благо граждан» Южной Кореи.

Окончательное решение Пан Ги Мун собирается принять после того, как «выслушает мнение граждан» этой страны. В Сеул он собирается вернуться в середине января.

Как сообщалось ранее, пост генсека ООН покинет 31 декабря.

 

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Ярослава Замысловатова
#пан ги мун
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