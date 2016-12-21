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Выживший после «Боярышника» рассказал о воздействии отравы
Общество

Выживший после «Боярышника» рассказал о воздействии отравы

21.12.2016 8:28
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Выживший после «Боярышника» рассказал о воздействии отравы

Иркутск, 21 декабря. Один из жителей Иркутска, получивший тяжкое отравление после употребления внутрь настойки «Боярышник» на метиловом спирте, рассказал, что почти сразу же потерял сознание от отравления. При этом мужчина вместе с собутыльником успел попасть под проезжавший мимо автомобиль.

«Купили настойку с другом, я сразу выпил её, вышел из магазина на улицу и стал сознание терять. Друга машина сбила и меня зацепила, я отключился. Потом люди выбежали, вызвали скорую», — рассказал Life.ru Юрий О.

Он отметил, что никогда ранее не слышал о том, что люди в Иркутске попадают в больницы с отравлением после употребления «Боярышника».

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Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом
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