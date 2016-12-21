Экстремал в Сан-Паулу прыгнул с моста на глазах у семьи и разбился

Сан-Паулу, 21 декабря. Бразильский роупджампер совершил экстремальный прыжок с 40-метрового моста в Сан—Паулу на глазах у своей семьи.

Как пишет DailyMail, прыжок завершился трагично. Веревка оказалась слишком длинной и спортсмен разбился. Отмечается, что за прыжком наблюдали брат роупджампера, а также его жена и маленький ребенок. Пострадавшего экстремала срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что экстремал из России разбился во Французских Альпах. Мужчина прыгнул с вершины горы Эгюий-дю-Миди, с высоты почти четыре километра. Во время полета у него не раскрылся парашют, в итоге — экстремал врезался в трехэтажный дом.