Полиция Иркутска за ночь изъяла 12 тонн поддельного алкоголя

Иркутск, 21 декабря. В течение минувшей ночь полиция Иркутска отрабатывала поступившие на «горячую линию» мэрии звонки с сообщениями о нелегальной торговле и производстве спиртного. Массовые рейды привели правоохранителей к на редкость богатому улову контрафакта.

Соответствующие заявления прозвучали на заседании комиссии по ЧС в среду.

«Прошли массовые рейды по изъятию контрафакта. Изъято 12 тонн алкогольной контрафактной продукции. Изъято 10 коробок «Боярышника», — сообщили представители властей Иркутска. — На «горячую линию» мэрии за сутки поступило 100 звонков с сообщениями о торговле спиртосодержащей жидкостью».

Как отмечают докладчики, реализаторы срочно переключились со смертоносного «Боярышника» на средство «Целебная сила».

Напомним, жертвами массового отравления стали 58 человек.