Стала известна планета с облаками, со льдом и необычной растительностью

Москва, 21 декабря. Астроном Гиллем Англада-Эскуде назвал экзоппланету, где, по его мнению, есть лед, облака и растения.

Об этом он рассказал испанским СМИ. Ранее Англада-Эскуде попал в список десяти ученых, внесших наибольший вклад в науку в 2016 году по версии Nature.

Он отметил, что нашел на ближайшей к Солнечной системе экзопланете Proxima b лед, облака и необычную растительность. Астроном предполагает, что поверхность Proxima b покрыта океаном.

Англада-Эскуде также заявил о необходимости отправки зонда к открытой им планете.

Ранее ученые нашли экзопланету с насыщенной кислородом атмосферой.