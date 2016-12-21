Стала известна планета с облаками, со льдом и необычной растительностью

Москва, 21 декабря. Астроном Гиллем Англада-Эскуде назвал экзоппланету, где, по его мнению, есть лед, облака и растения.
Об этом он рассказал испанским СМИ. Ранее Англада-Эскуде попал в список десяти ученых, внесших наибольший вклад в науку в 2016 году по версии Nature.
Он отметил, что нашел на ближайшей к Солнечной системе экзопланете Proxima b лед, облака и необычную растительность. Астроном предполагает, что поверхность Proxima b покрыта океаном.
Англада-Эскуде также заявил о необходимости отправки зонда к открытой им планете.
Ранее ученые нашли экзопланету с насыщенной кислородом атмосферой.