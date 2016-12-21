Глава МИД Швеции Валльстрем планирует встречу с Лавровым — СМИ

Стокгольм, 21 декабря. В самое ближайшее время должна состояться встреча между министрами иностранных дел России и Швеции Сергеем Лавровым и Маргот Валльстрем. Соответствующий вопрос был решен в ходе прошедших консультаций Москвы и Стокгольма, утверждает шведская Svenska Dagbladet.

«У нас есть санкции против России из-за Украины и Крыма, но у нас все время существуют и контакты с РФ. Есть вопросы торговли, ситуация в Балтийском море и ОБСЕ, — рассказала побывавшая в Москве замглавы МИД Швеции Анника Сёдер. — Когда я была там, мы говорили о ряде проблем, связанных с нашими двусторонними отношениями и Советом Безопасности ООН. И мы будем продолжать делать это в следующем году».

Двухсторонние отношения между РФ и Швецией были заморожены после введения санкций против России в 2014 году.