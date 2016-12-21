Рогозин: Магистральный лайнер МС-21 оснастят отечественными двигателями

Москва, 21 декабря. Магистральный лайнер МС-21 будет оснащаться как импортными двигателями Pratt & Whitney, так и отечественными ПД-14.

Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что в России ведутся работы по созданию тяжелого двигателя. Если изначально авиатехника выйдет с импортными двигателями, то потом самолет оснастят отечественными моторами.

По словам Рогозина, на базе двигателей МС-21 будет создано целое семейство авиационных двигателей с тягой от 9 до 18 тонн.

Ранее сообщалось, что Ростех представил в Иране авиадвигатель нового поколения для МС-21.