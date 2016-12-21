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Новый вирус для Android способен шантажировать владельца смартфона
Технологии

Новый вирус для Android способен шантажировать владельца смартфона

21.12.2016 7:50
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Новый вирус для Android способен шантажировать владельца смартфона

Москва, 21 декабря. Новый вирус для смартфонов на платформе Android успел похитить личные данные с мобильных устройств по крайней мере 16 тысяч человек в 27 разных странах. Об обнаружении новой модификации банковского «трояна» Faketoken сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Вирус притворяется различными играми и программами, а после установки считывает и передает сведения из более чем двух тысяч различных финансовых приложений. Вирус способен даже блокировать экран мобильного устройства и вымогать деньги за разблокировку, а также шифровать пользовательские файлы.

Большинство пострадавших от нового «трояна» — жители России, Украины, Германии и Таиланда.

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Валентин Меликов
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