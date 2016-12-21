Россияне 21 декабря проживут самый короткий день в году

Москва, 21 декабря. День зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 13.45 по московскому времени.

Солнце поднимется на наименьшую высоту над горизонтом. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря. В эти дни наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь.

Как отмечают СМИ, 21 декабря на широте Москвы Солнце поднимается над горизонтом на высоту менее чем 11 градусов. Напомним, в году два солнцестояния – зимнее и летнее.

Ранее сообщалось, что зимнее солнцестояние — это очень важный день, который в культурах разных народов знаменует возрождение, начало нового жизненного цикла.