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Россияне 21 декабря проживут самый короткий день в году
Общество

Россияне 21 декабря проживут самый короткий день в году

Вчера 7:40
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Россияне 21 декабря проживут самый короткий день в году

Москва, 21 декабря. День зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 13.45 по московскому времени.

Солнце поднимется на наименьшую высоту над горизонтом. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря. В эти дни наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь.

Как отмечают СМИ, 21 декабря на широте Москвы Солнце поднимается над горизонтом на высоту менее чем 11 градусов.  Напомним, в году два солнцестояния – зимнее и летнее.

Ранее сообщалось, что зимнее солнцестояние — это очень важный день, который в культурах разных народов знаменует возрождение, начало нового жизненного цикла.

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Алия Шарафутдинова
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Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек
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