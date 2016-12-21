Россияне погибли в ДТП на курорте Таиланда

Бангкок, 21 декабря. По крайней мере три человека погибли и еще семь получили ранения в ходе ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в популярном курорте Пханган на юге Таиланда. Среди погибших двое граждан России.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и машина вылетела за пределы проезжей части на повороте, врезавшись в дом. В автобусе находились тайцы, россияне и по крайней мере один индонезиец, сообщает The Bangkok Post. Двое россиян и один человек «азиатской внешности» погибли при крушении. Некоторые пассажиры получили серьезные ранения, их пришлось извлекать, разрезая корпус автобуса.