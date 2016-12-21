Аэропорт Екатеринбурга начал принимать и отправлять рейсы после ЧП с Boeing 767

Екатеринбург, 21 декабря. Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после инцидента с пассажирским Boeing 767.

Об этом свидетельствуют данные информационного табло. Отмечается, что «Кольцово» начал принимать и отправлять самолеты рано утром в среду.

Напомним, накануне, следовавший в Таиланд Boeng 767 авиакомпании Azur Air экстренно затормозил при взлете. Сообщалось, что во время разгона экипаж услышал резкий хлопок в правом двигателе. Пилоты срочно прекратили маневр. В результате борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60 метров.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Кольцово» вернулся к нормальной работе.