FAN-TV Лента новостей
Аэропорт Екатеринбурга начал принимать и отправлять рейсы после ЧП с Boeing 767
Россия

Аэропорт Екатеринбурга начал принимать и отправлять рейсы после ЧП с Boeing 767

Вчера 7:29
156

Аэропорт Екатеринбурга начал принимать и отправлять рейсы после ЧП с Boeing 767

Екатеринбург, 21 декабря. Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после инцидента с пассажирским Boeing 767.

Об этом свидетельствуют данные информационного табло. Отмечается, что «Кольцово» начал принимать и отправлять самолеты рано утром в среду.

Напомним, накануне, следовавший в Таиланд Boeng 767 авиакомпании Azur Air экстренно затормозил при взлете. Сообщалось, что во время разгона экипаж услышал резкий хлопок в правом двигателе. Пилоты срочно прекратили маневр. В результате борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60 метров.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Кольцово» вернулся к нормальной работе. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
59

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
119

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
236

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
181

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
529
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

19:07

Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

19:06

Украинцы требуют привлечь Порошенко к ответственности за вранье

19:05

Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

18:55

Морская авиация Балтийского флота отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе

18:55

Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

18:55

Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм

18:51

Не плачь, Обама: большинство жителей США не верят в русских хакеров

18:50

МВД Германии назвало имя исполнителя теракта в Берлине

18:47

ДНР: окрестности Ясиноватой вновь оказались под уларами артиллерии ВСУ

18:47

Турция в бою с ИГИЛ в Алеппо потеряла 20 солдат

18:44

Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»

18:36
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ
Читать
Закрыть