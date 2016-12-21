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Сирия: боевики сравняли с землей город Дарайя, откуда обстреливали Дамаск
Политика

Сирия: боевики сравняли с землей город Дарайя, откуда обстреливали Дамаск

Вчера 7:21
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Сирия: боевики сравняли с землей город Дарайя, откуда обстреливали Дамаск

Дамаск, 21 декабря. Боевики разрушили здания и религиозные объекты в городе Дарайя, откуда пять лет назад обстреливали столицу Сирии.

На данный момент населенный пункт полостью освобожден правительственной армией от экстремистов. Впервые в город пустили журналистов.

Дарайя находится на юго-западе Сирийской Арабской Республики в нескольких километрах от Дамаска. В 2011 году население его составляло около 100 тысяч человек. На данный момент в городе нет мирных жителей, он превратился в руины.

Как рассказал начальник оперативной группы Высшего национального комитета САР генерал Омран Хайсан, город был ключевой позицией для наступления на Дамаск. 

Ранее сообщалось, что к перемирию присоединились поселения в Латакии и Хомсе. 

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Алия Шарафутдинова
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