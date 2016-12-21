Концепция ранней помощи детям утверждена правительством РФ

Москва, 21 декабря. Правительство России утвердило план реализации Концепции ранней помощи, входящей в госпрограмму «Доступная среда». Нацеленная на улучшение условий детей в обществе, Концепция предусматривает разработку типовых документов и пилотных проектов по формированию системы ранней помощи детям.

«Цель Концепции — создание условий, обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничения жизнедеятельности, оптимальное развитие и надлежащую адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребёнка, профилактику или снижение выраженности ограничений деятельности, формирование физического и психического здоровья, а также повышение доступности образования для детей целевой группы», — указано в тексте распоряжения, размещенном на сайте кабмина.