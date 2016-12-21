Стало известно, на сколько вырастут цены на сигареты в 2017 году

Москва, 21 декабря. Министерство внутренних дел России рассчитало, сколько будет стоить пачка сигарет в 2017 году.

Согласно данным ведомства, средняя стоимость пачки в следующем году вырастет до 220 рублей. Как отметили в МВД, резкий рост цен на табачные изделия обусловлен повышением акцизов на табачную продукцию в 2017 году.

При этом в МВД РФ опасаются, что такая ситуация станет причиной увеличения нелегальной продукции в России, общая доля которой сейчас составляет не более двух процентов, пишут «Известия».

Ранее стала известна цена пачки сигарет в России в 2017 году.