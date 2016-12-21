Сирия, 21 декабря. В Алеппо во время праздника прогремел взрыв, ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в Курдских горах в провинции Латакия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Россия, Иран и Турция согласовали заявление по урегулированию конфликта в Сирии.

ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе Мисраба в пригороде Дамаска.

За прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения боевых действий. Террористы нанесли удары по Джаубару, Хауш-эль-Фаддалии, Хауш-эш-Шалаку, Хауш-Насри, Арбилу, Кабуну, Блелие и Хауш-Харабу.

Провинция Латакия

ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в Курдских горах в Латакии.

Провинция Алеппо

Во время празднования победы над боевиками в Алеппо прогремел взрыв. Он произошел в христианском квартале Азизия. Никто во время взрыва не пострадал.

Эвакуация из Алеппо временно приостановлена и будет продолжена завтра.

По информации из разных источников, за время эвакуации Алеппо покинули от 15 до 17 тысяч человек.

Первый захваченный в плен солдат армии правительства Сирии в городе Алеппо был освобожден. Он провел в плену у террористов четыре года.

Силы курдской полиции Асайиш в городе Африн обнаружили автомобиль с боеприпасами, которые предназначались боевикам в Азазе.

Войска «Щита Евфрата» уничтожили два заминированных автомобиля террористов «Исламского государства»* под Аль-Бабом.

В Египте арестована группа из пяти человек, проводившая постановочные съемки «зверств в Алеппо».

За сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Боевики использовали реактивные системы залпового огня, зенитные орудия, минометы и стрелковое оружие во время обстрелов кварталов Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фахт, «1070», Сукари, Амри, Ашрафия, Шурфа, Эль-Амрия, Маньян и Салад-ан-Ансари.

Провинция Хомс

Террористам «Исламского государства» не удалось прорвать оборону армии правительства Сирии на территориях авиабазы Т4. Террористы потеряли более 50 бойцов, три танка и не менее семи транспортных средств, включая два начиненных взрывчаткой автомобиля. Продолжаются ожесточенные бои.

Террористы «Исламского государства» взяли в плен двух солдат САА, прятавшихся в Пальмире.

Провинция Дейр-эз-Зор

Армия правительства Сирии произвела артиллерийский обстрел позиций террористов «Исламского государства» в населенных пунктах Аль-Мрейя и Джуфра недалеко от аэродрома Дейр эз-Зор, а также в районах аль-Маареийя и аль-Джафра в пригороде Дейр эз-Зора.

Террористы «Исламского государства» произвели минометный обстрел районов города Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Еще несколько автобусов с больными и ранеными жителями осажденных городов Фуа и Кефрайя направились в Алеппо.

ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в городе Джиср аль-Шугур в пригороде Идлиба.

Провинция Ракка

SDF**** запустили радиовещание близ города Ракка, чтобы помочь мирным жителям попасть в безопасные районы.

SDF, поддерживаемые авиацией коалиции, ведут бои с боевиками «Исламского государства» на северо-западе провинции.

SDF удалось отбить у террористов «Исламского государства» деревню Абу-Сахра.

ВВС коалиции разбросали над Раккой листовки с требованием к террористам «Исламского государства» сдаться в обмен на обещание оставить их в живых.

Ирак

Иракская армия объявила о начале второй фазы антитеррористической операции. Около 30 районов Мосула пока находятся контролем террористов «Исламского государства».

Идут бои между боевиками «Исламского государства» и иракской армией в районе квартала Интисар на востоке Мосула и на военной базе Аль-Газлани, расположенной к юго-западу от Мосула.

Отрядам народной самообороны удалось отбить атаку террористов «Исламского государства» в населенном пункте Канус к северу от города Ширкат. Уничтожено шесть террористов и два транспортных средства.

Иракская армия обнаружила взрывные устройства и склады боеприпасов к северу от города Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар.