Сирия, 21 декабря. В Алеппо во время праздника прогремел взрыв, ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в Курдских горах в провинции Латакия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Россия, Иран и Турция согласовали заявление по урегулированию конфликта в Сирии.
ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе Мисраба в пригороде Дамаска.
За прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения боевых действий. Террористы нанесли удары по Джаубару, Хауш-эль-Фаддалии, Хауш-эш-Шалаку, Хауш-Насри, Арбилу, Кабуну, Блелие и Хауш-Харабу.
ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в Курдских горах в Латакии.
Во время празднования победы над боевиками в Алеппо прогремел взрыв. Он произошел в христианском квартале Азизия. Никто во время взрыва не пострадал.
Эвакуация из Алеппо временно приостановлена и будет продолжена завтра.
По информации из разных источников, за время эвакуации Алеппо покинули от 15 до 17 тысяч человек.
Первый захваченный в плен солдат армии правительства Сирии в городе Алеппо был освобожден. Он провел в плену у террористов четыре года.
Силы курдской полиции Асайиш в городе Африн обнаружили автомобиль с боеприпасами, которые предназначались боевикам в Азазе.
Войска «Щита Евфрата» уничтожили два заминированных автомобиля террористов «Исламского государства»* под Аль-Бабом.
В Египте арестована группа из пяти человек, проводившая постановочные съемки «зверств в Алеппо».
За сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Боевики использовали реактивные системы залпового огня, зенитные орудия, минометы и стрелковое оружие во время обстрелов кварталов Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фахт, «1070», Сукари, Амри, Ашрафия, Шурфа, Эль-Амрия, Маньян и Салад-ан-Ансари.
Террористам «Исламского государства» не удалось прорвать оборону армии правительства Сирии на территориях авиабазы Т4. Террористы потеряли более 50 бойцов, три танка и не менее семи транспортных средств, включая два начиненных взрывчаткой автомобиля. Продолжаются ожесточенные бои.
Террористы «Исламского государства» взяли в плен двух солдат САА, прятавшихся в Пальмире.
Армия правительства Сирии произвела артиллерийский обстрел позиций террористов «Исламского государства» в населенных пунктах Аль-Мрейя и Джуфра недалеко от аэродрома Дейр эз-Зор, а также в районах аль-Маареийя и аль-Джафра в пригороде Дейр эз-Зора.
Террористы «Исламского государства» произвели минометный обстрел районов города Дейр эз-Зор.
Еще несколько автобусов с больными и ранеными жителями осажденных городов Фуа и Кефрайя направились в Алеппо.
ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в городе Джиср аль-Шугур в пригороде Идлиба.
SDF**** запустили радиовещание близ города Ракка, чтобы помочь мирным жителям попасть в безопасные районы.
SDF, поддерживаемые авиацией коалиции, ведут бои с боевиками «Исламского государства» на северо-западе провинции.
SDF удалось отбить у террористов «Исламского государства» деревню Абу-Сахра.
ВВС коалиции разбросали над Раккой листовки с требованием к террористам «Исламского государства» сдаться в обмен на обещание оставить их в живых.
Иракская армия объявила о начале второй фазы антитеррористической операции. Около 30 районов Мосула пока находятся контролем террористов «Исламского государства».
Идут бои между боевиками «Исламского государства» и иракской армией в районе квартала Интисар на востоке Мосула и на военной базе Аль-Газлани, расположенной к юго-западу от Мосула.
Отрядам народной самообороны удалось отбить атаку террористов «Исламского государства» в населенном пункте Канус к северу от города Ширкат. Уничтожено шесть террористов и два транспортных средства.
Иракская армия обнаружила взрывные устройства и склады боеприпасов к северу от города Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар.