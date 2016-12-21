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Госдеп назвал смехотворной версию о причастности США к убийству посла РФ
Весь мир

Госдеп назвал смехотворной версию о причастности США к убийству посла РФ

Вчера 6:58
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Госдеп назвал смехотворной версию о причастности США к убийству посла РФ

Вашингтон, 21 декабря. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал смехотворными любые утверждения о возможной причастности Соединенных Штатов к убийству посла России в Турции Андрея Карлова.

 По его словам, подобные заявления являются абсолютно смехотворными и абсурдными. Он подчеркнул, что в этом нет ни капли истины, что госсекретарь США Джон Керри недвусмысленно дал понять в ход разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Также он добавил, что глава Госдепа в ходе разговора с руководителем МИД Турции выразил озабоченность в связи с исходящей от Анкары риторикой, касающейся причастности Америки или поддержки этого ужасного убийства в связи с тем, что в США в настоящее время проживает исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый турецкими властями.

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Ирина Лошкарева
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