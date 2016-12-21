Глава СК РФ созвал в Иркутске совещание по делу о массовом отравлении

Иркутск, 21 декабря. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ночь на среду провел в Иркутске экстренное совещание по делу о массовом отравлении «Боярышником».

По словам источника в правоохранительных органах, глава СК РФ провел ночью экстренное совещание в связи с делом о массовом отравлении, после чего улетел из Иркутска.

Ранее МВД Иркутской области сообщило, что по делу о массовом отравлении задержано 11 человек.

Напомним, что массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. Жертвами случившегося стали уже 58 человек.