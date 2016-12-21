Одиннадцать человек арестованы по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске

Иркутск, 21 декабря. По делу о массовом отравлении людей в Иркутске «Боярышником» арестовано уже 11 человек.

По словам заместителя руководителя управления МВД России по Иркутску Германа Братчикова, в настоящее время уже одного из пострадавших отправили домой, остальные продолжают лечение.

«По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске арестованы на 21 декабря 11 человек», — сообщил замглавы регионального управления МВД.

Напомним, в минувшие выходные в Иркутске люди массово отправились спиртосодержащим средством «Боярышник». В настоящее время число пострадавших перевалило за сотню. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.