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Верховная рада приняла бюджет на 2017 год
Экономика

Верховная рада приняла бюджет на 2017 год

Вчера 6:28
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Верховная рада приняла бюджет на 2017 год

Киев, 21 декабря. Верховная рада Украины приняла закон «О государственном бюджете на 2017 год».

Сообщается, что закон был поддержан 274 народными депутатами.

Документом предусматриваются доходы бюджета в сумме 721,398 млрд гривен, а расходы предусмотрены в сумме 790,393 млрд гривен.

Сумма предельного объема дефицита бюджета составляет 77,547 млрд гривен.

Приоритетными направлениями бюджетной политики называются повышение обороноспособности и социальных стандартов, развитие образования, здравоохранение, целевую поддержку сельского хозяйства, развитие дорожной инфраструктуры в стране.

Отмечается также, что в ходе доработки проекта бюджета ко второму чтению было учтено решение правительства Украины об увеличении минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен в месяц.

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Ирина Лошкарева
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