Освобожденный Алеппо: последние новости на 21 декабря

Алеппо (Сирия), 21 декабря. Во время празднования победы над боевиками в Алеппо прогремел взрыв, эвакуация из города временно приостановлена. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Накануне в Алеппо во время празднования освобождения города от террористов прогремел взрыв. По информации источника ФАН, во время взрыва никто не пострадал. Инцидент произошел в христианском квартале Азизия.

По словам одного из очевидцев, ему буквально чудом удалось избежать смерти. Он приехал в Азазию, чтобы поддержать мирных жителей, которые на протяжении долгого времени находились под контролем боевиков. Он успел отойти от машины всего на десять метров, когда прогремел взрыв. Его автомобиль также был поврежден взрывом. Мужчина отметил оперативность сирийских офицеров, которые сразу же оцепили квартал и эвакуировали мирных жителей. Взрывное устройство было заложено в соседнем автомобиле.

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