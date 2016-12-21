FAN-TV Лента новостей
Освобожденный Алеппо: последние новости на 21 декабря
Весь мир

Освобожденный Алеппо: последние новости на 21 декабря

Вчера 8:16
1061

Освобожденный Алеппо: последние новости на 21 декабря

Алеппо (Сирия), 21 декабря. Во время празднования победы над боевиками в Алеппо прогремел взрыв, эвакуация из города временно приостановлена. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Накануне в Алеппо во время празднования освобождения города от террористов прогремел взрыв. По информации источника ФАН, во время взрыва никто не пострадал. Инцидент произошел в христианском квартале Азизия. 

По словам одного из очевидцев, ему буквально чудом удалось избежать смерти. Он приехал в Азазию, чтобы поддержать мирных жителей, которые на протяжении долгого времени находились под контролем боевиков. Он успел отойти от машины всего на десять метров, когда прогремел взрыв. Его автомобиль также был поврежден взрывом. Мужчина отметил оперативность сирийских офицеров, которые сразу же оцепили квартал и эвакуировали мирных жителей. Взрывное устройство было заложено в соседнем автомобиле.

Полиция Египта задержали авторов постановочных снимков про «зверства» в Алеппо. Сотрудниками правоохранительных органов было задержано пять человек и два ребенка. Они наряжали маленькую девочку в белое платье, на которое выливали красную краску, и фотографировали с грязной игрушкой. Съемка проходила на фоне развалин. Пока под арестом находится лишь фотограф, проводится предварительное расследование.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавро обсудил со своим американским коллегой Джоном Керри меры по стабилизации обстановки в Восточном Алеппо. Политики отметили, что переговоры по Сирии должны быть возобновлены без выдвижения предварительных условий.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью британским СМИ подчеркнул, что Алеппо был освобожден от террористов, а не пал, как сообщают некоторые издания. Он также отметил, что благодаря гуманитарным коридорам мирные жители смогли покинуть восточные кварталы сирийское города.

Представители Евросоюза и Лиги арабских государств подписали документ об оказании помощи в восстановлении Алеппо и другим сирийским городам после достижения переходного политического периода. Подписание документа состоялось в Каире.

комментарии
Алексей Громов
#сирия #алеппо
Новости партнеров
Эксклюзив

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Сегодня 17:33
38

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

Сегодня 17:15
276

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
1012

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
294

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
228
Показать еще
Новости по теме

Сирия: террористы обстреляли Алеппо, Дамаск и Хаму

23:22

Восточное Алеппо покинули раненые и больные сирийцы

22:02

Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

20:55

В Алеппо начали прибывать автобусы с беженцами из Идлиба

19:09

Джабаров: Освобождение Алеппо — лишь один шаг на пути к победе над терроризмом

19:01
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Рада приняла закон об амнистии для участников военной операции в Донбассе

17:36

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

17:33

Шойгу: Операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить более 160 видов вооружения

17:32

Участника знаменитой банды из 90-х приговорили к 24 годам колонии в Москве

17:30

Турецкая армия уничтожила более тысячи боевиков ИГ с начала операции в Сирии

17:20

Расчеты комплексов С-300 подняты по тревоге под Хабаровском

17:18

Испытания «летающего радара» А-100 стартуют в 2017 году

17:16

Шойгу рассказал Путину о противодействии угрозам НАТО у границ РФ

17:15

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

17:15

Сирия: тысячи беженцев застряли в Алеппо из-за снегопада

17:15

Турция назвала успешную эвакуацию жителей Алеппо результатом сотрудничества с РФ

17:14

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на станции метро «Коломенская»

17:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Рада приняла закон об амнистии для участников военной операции в Донбассе
Читать
Закрыть