Россвязь попросила у государства ракеты для запуска спутников вещания

Москва, 21 декабря. Глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий сообщил, что в Федеральную космическую программу могут быть возвращены работы по строительству ракет для запуска государственных спутников связи.

Отмечается, что идея запуска космических аппаратов вещания за счет государства была поддержана правительством.

Он отметил, что в случае, если средства будут выделены, то спутники будут запущены. В противном случае Россвязи придется изыскивать средства для запуска, говорится в материале газеты «Известия».

«Мы планируем интенсивно наращивать объемы предоставления услуг на геостационарной орбите, создав семь новых космических аппаратов и еще четыре спутника на высокоэллиптической орбите», — добавил Духовницкий.