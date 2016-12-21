Власти Литвы заподозрили российский подъемный кран в шпионаже

Вильнюс, 21 декабря. Власти Литвы заявили, что козловой кран российского производства, купленный Литовскими Железными Дорогами, используется для шпионажа.

Сообщается, что речь идет о кране, произведенном калининградской компанией, который был приобретен ЛЖД через открытый тендер. Контракт был заключен еще в августе 2015 года.

Отмечается, что причиной подозрений стало то, что кран монтировали в то же время, когда происходила выгрузка военной техники НАТО в рамках учений «Удар Меча». Согласно заявлению сейма, кран оснащен следящей техникой, жучками и видеокамерами, в связи с чем отслеживал в режиме реального времени перемещение войск НАТО и сопутствующего снаряжения для того, чтобы передать эти данные в Москву.