FAN-TV Лента новостей
Власти Литвы заподозрили российский подъемный кран в шпионаже
Весь мир

Власти Литвы заподозрили российский подъемный кран в шпионаже

Вчера 5:48
859

Власти Литвы заподозрили российский подъемный кран в шпионаже

Вильнюс, 21 декабря. Власти Литвы заявили, что козловой кран российского производства, купленный Литовскими Железными Дорогами, используется для шпионажа.

Сообщается, что речь идет о кране, произведенном калининградской компанией, который был приобретен ЛЖД через открытый тендер. Контракт был заключен еще в августе 2015 года.

Отмечается, что причиной подозрений стало то, что кран монтировали в то же время, когда происходила выгрузка военной техники НАТО в рамках учений «Удар Меча». Согласно заявлению сейма, кран оснащен следящей техникой, жучками и видеокамерами, в связи с чем отслеживал в режиме реального времени перемещение войск НАТО и сопутствующего снаряжения для того, чтобы передать эти данные в Москву.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
25

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
151

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
202

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
442

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
226
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13

Ляшко: Савченко поймала звезду и думает, что она мессия

19:11

WADA заподозрило российских конькобежцев в употреблении марихуаны

19:07

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

19:07

Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

19:06

Украинцы требуют привлечь Порошенко к ответственности за вранье

19:05

Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

18:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав
Читать
Закрыть