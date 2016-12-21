Вице-губернатора Приморья подозревают в попытке мошенничества

Владивосток, 21 декабря. Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока сообщил, что вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко подозревают в покушении на мошенничество.

Сообщается, что на регионального чиновника заведено уголовное дело по статье 30 ч.3 и статье 159 ч.4 о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, или лишившим гражданина права на жилое помещение.

Напомним, что судья принял решение о применении к задержанному Сидоренко меры пресечения в виде помещения под домашний арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели задержание вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоренко.