Число отравившихся «Боярышником» в Иркутске превысило 100 человек

Иркутск, 21 декабря. Представитель министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкурская сообщила, что число пострадавших при отравлении «Боярышником» в Иркутске выросло до 102 человек.

По ее словам, 58 отравившихся уже скончались, еще 41 человек проходит лечение в стационаре, двое находятся на амбулаторном лечении.

Еще один пострадавший был выписан по состоянию здоровья.

Представитель ведомства отметила хорошую динамику по всем анализам.

Напомним, что массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители уже задержали девять человек.