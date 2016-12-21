В Колумбии разбился Boeing 727, есть жертвы

Богота, 21 декабря. Грузовой самолет Boeing 727 потерпел крушение на востоке Колумбии.

Сообщается, что воздушное судно выполнявшее рейс в Боготу, рухнуло всего через несколько минут после вылета из аэропорта Херман Олано в районе города Пуэрто-Карреньо всего в 8 км от взлетно-посадочной полосы.

Согласно предварительным данным, на борту разбившегося самолета находилось пять человек.По сообщению местных властей, жертвами крушения стали трое из пяти членов экипажа погибли. Еще двое были госпитализированы в одну из ближайших больниц. Информация об их состоянии не поступала.