Мощный взрыв прогремел в турецком Измире

Измир, 21 декабря. В районе Буджи, что в турецком городе Измир, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработали два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, но были серьезно повреждены две машины, припаркованные возле места, где прогремел взрыв.

К этой минуте уже известно, что сотрудникам полиции удалось задержать троих подозреваемых. В настоящее время они доставлены в отделение полиции по борьбе с терроризмом города Измир.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере столицы Израиля Тель-Авива прогремел сильный взрыв. Позже выяснилось, что это совершено с целью покушения на известного израильского акционера и генерального директора инвестиционной корпорации Mivtach Shamir Holdings Меира Шамира.

