Во Владивостоке задержан вице-губернатор Приморского края

Владивосток, 21 декабря. Сотрудники правоохранительных органов провели задержание вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоренко.

Сообщается, что Сидоренко в среду был задержан правоохранительными органами.

По словам представителя Фрунзенского районного суда, в настоящее время идет судебное заседание по избранию в отношении задержанного меры пресечения, передает ТАСС.

Добавим, что представитель правоохранительных органов не уточнил причину, по которой было произведено задержание регионального чиновника.