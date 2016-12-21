Обама запретил разработку новых нефтегазовых шельфов в Арктике

Вашингтон, 21 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Барак Обама ввел запрет на продажу прав на разработку принадлежащих Соединенных Штатам шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Сообщается, что запрет касается газовых и нефтяных месторождений в Чукотском море и море Бофорта к северу от побережья штата Аляска.

Отмечается, что под ограничения не подпадают компании, которые уже разрабатывают шельф в данном регионе.

Кроме того, уточняется, что власти США будут пересматривать указанный запрет каждый пять лет на основе данных, полученных в результате изучения состояния климата и моря.