Глава Колымы потребовал принять меры в связи с отравлением людей «Боярышником»

Иркутск, 21 декабря. После страшной трагедии в Иркутске, где в результате употребления поддельного спиртосодержащего средства «Боярышник» скончались 58 человек и еще 38 находятся в тяжелом состоянии в больницах, губернатор Колымы Владимир Печеный потребовал срочно принять все необходимые меры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Печеный приказал проверить все предприятия торговли, в которых продаются спиртосодержащие жидкости хозяйственного назначения, а также аптечные сети, где имеются в продаже настойки на спирту.

Известно, что после этой трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По данному делу полиция задержала девять человек.

