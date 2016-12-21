FAN-TV Лента новостей
Стали известны подробности мощного взрыва в Тель-Авиве
Весь мир

Стали известны подробности мощного взрыва в Тель-Авиве

Вчера 3:53
289

Стали известны подробности мощного взрыва в Тель-Авиве

Тель-Авив, 21 декабря. Как стало известно, прогремевший на севере израильского Тель-Авива мощный взрыв стал покушением на известного акционера и генерального директора инвестиционной корпорации Mivtach Shamir Holdings Меира Шамира. При этом известно, что это уже второй случай покушения на бизнесмена за последний месяц. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство, мощность которого пока не установлена, сработало возле дома Шамира. 

Стоит отметить, что в предыдущий раз злоумышленники заложили взрывное устройство возле автомобиля израильского бизнесмена. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что полиция Израиля заявила о том, что произошедшее не связано с действиями радикалов, а носит исключительно криминальный характер.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
25

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
151

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
202

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
442

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
226
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13

Ляшко: Савченко поймала звезду и думает, что она мессия

19:11

WADA заподозрило российских конькобежцев в употреблении марихуаны

19:07

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

19:07

Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

19:06

Украинцы требуют привлечь Порошенко к ответственности за вранье

19:05

Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

18:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав
Читать
Закрыть