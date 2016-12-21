Стали известны подробности мощного взрыва в Тель-Авиве

Тель-Авив, 21 декабря. Как стало известно, прогремевший на севере израильского Тель-Авива мощный взрыв стал покушением на известного акционера и генерального директора инвестиционной корпорации Mivtach Shamir Holdings Меира Шамира. При этом известно, что это уже второй случай покушения на бизнесмена за последний месяц. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство, мощность которого пока не установлена, сработало возле дома Шамира.

Стоит отметить, что в предыдущий раз злоумышленники заложили взрывное устройство возле автомобиля израильского бизнесмена. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что полиция Израиля заявила о том, что произошедшее не связано с действиями радикалов, а носит исключительно криминальный характер.

