Обама предупредил Путина о последствиях кибератак

Вашингтон, 21 декабря. Действующий президент США Барак Обама в октябре предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о возможных последствиях кибератак, совершенных с целью повлиять на исход президентских выборов в США.

Сообщается, что для этого американский глава воспользовался так называемым «красным телефоном» — специальной линией между Москвой и Вашингтоном.

Отмечается, что в ходе разговора Обама впервые использовал термин «вооруженный конфликт».

По его словам, действие международного права, в том числе законов, касающихся вооруженных конфликтов, распространяется на действия в киберпространстве.

Обама подчеркнул, что действия России будут оцениваться исходя из этих стандартов.