Ростуризм покажет иностранцам русское гостеприимство

Москва, 21 декабря. Пресс-служба Федерального агентства по туризму сообщила о планируемом запуске проекта «Русское гостеприимство», в рамках которого иностранных туристов будут принимать с учетом их национальных и религиозных особенностей.

Сообщается, что иностранцы, приезжающие в Россию, будут обслуживаться на родном языке в привычной для них форме, также будут учтены специфические требования к проживанию и питанию, требуемые их национальностям и конфессиям, говорится в материале газеты «Известия».

Принять участие в программе смогут отели, дома отдыха и санатории, туристические операторы и экскурсионные бюро, музеи, парки, мемориалы, рестораны и кафе, магазины и торговые центры.