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В Екатеринбурге закрыли аэропорт, где произошло ЧП с самолетом
Происшествия

В Екатеринбурге закрыли аэропорт, где произошло ЧП с самолетом

Вчера 3:34
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В Екатеринбурге закрыли аэропорт, где произошло ЧП с самолетом

Екатеринбург, 21 декабря. Серьезное ЧП, которое едва не обернулось трагедией, произошло во вторник в воздушной гавани в Екатеринбурге. Там, пассажирский самолет Boeing-767, на борту которого находились более 300 пассажиров и члены экипажа, прямо во время взлета выкатился на несколько метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что воздушное судно должно было отправиться на Пхукет.

По предварительным данным, причиной этого инцидента стала неисправность в двигателе. На данный момент известно, что, к счастью, в результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сообщается также, что все пассажиры было экстренно эвакуированы и отправлены в здание терминала.

Спустя некоторое время появились подробности этого инцидента. Как выяснилось, при попытке взлета пилоты услышали хлопок со стороны правого двигателя и сразу приняли решение отменить взлет. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на представителей Росавиации.

«В процессе разбега по взлетно-посадочной полосе самолет применил экстренное торможение. По предварительным данным пилоты услышали хлопок со стороны правого двигателя и приняли верное решение прервать взлет», — рассказали в ведомстве, где также добавили, что самолет выкатился на концевую полосу примерно на 60 метров.

В результате произошедшего сотрудники аэропорта приняли решение закрыть его на какое-то время. Согласно данным онлайн-табло, все ближайшие рейсы задерживаются.

Напомним, что ранее стало известно о том, что по предварительной информации, причиной приостановки взлета стала неисправность в двигателе.

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Ксения Бекетова
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