Суд США опубликовал документы, давшие ФБР доступ к переписке, связанной с Клинтон

Вашингтон, 21 декабря. Суд Соединенных Штатов Америки во вторник принял решение опубликовать документы, благодаря которым сотрудникам ФБР удалось получить доступ к электронной переписке, которая связана с экс-кандидатом на пост главы американского государства Хиллари Клинтон. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, спустя пару дней после того, как руководитель ФБР Джеймс Коми в письме конгрессу США заявил о необходимости возобновления процесса изучения переписки Хиллари Клинтон, ведомство запрашивало ордер для того, чтобы получить доступ к этой информации.

По информации американского суда, некий агент ФБР говорил о «возможных основаниях считать», что переписка между Клинтон и человеком, имя которого было удалено, велась с компьютера, на котором хранилась секретная информация. При этом в материалах не указывается, находилась ли эта переписка на данном компьютере в тот момент, когда ФБР запрашивала соответствующий ордер.

Стоит отметить, что находясь на посту госсекретаря США в период с 2009 по 2013 года, Хиллари Клинтон вела служебную и частную переписку через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам.