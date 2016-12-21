Экс-посол РФ в Турции рассказал о том, каким запомнил убитого Андрея Карлова

Москва, 21 декабря. Бывший посол России в Турции Петр Стегний, проработавший в стране с 2003 по 2007 год, рассказал о том, каким ему запомнился убитый в понедельник его коллега Андрей Карлов.

Дипломат отметил, что хорошо знал Карлова. По его словам, убитый посол был очень спокойным, высокопрофессиональным и опытным человеком. Стегний подчеркнул, что Карлову неоднократно приходилось сталкиваться со сложными ситуациями, однако он отлично ориентировался во всех нюансах дипломатической профессии.

«Главные его черты: солидное спокойствие и доброжелательность. Андрей Геннадьевич всегда был готов помочь ближнему. Он производил очень хорошее впечатление на людей и коллектив, с которыми работал», — заявил экс-посол в интервью газете «Известия».

Также он добавил, что большую часть жизни Карлов занимался корейской проблематикой, так как работал в очень непростых условиях в посольстве РФ в Северной Корее.