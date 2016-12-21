Стала известна цена пачки сигарет в России в 2017 году

Москва, 21 декабря. Правительство России рассчитало стоимость пачки сигарет в следующем году с учетом повышения акцизом на табачную продукцию. Средняя цена пачки сигарет в 2017 году составит около 220 рублей.

По мнению экспертов, готовящееся повышение цен станет самым высоким в современной истории. МВД опасается роста объемов контрафакта.

В МВД рассчитали, что после увеличения ставки акциза, которая сейчас составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, она возрастет до 2123 рублей – на 26 процентов, сообщает издание «Известия». Отмечается, что 60 процентов курильщиков в России выбирают недорогие сигареты. В дальнейшем это может привести к росту объемов контрафактной продукции в стране.