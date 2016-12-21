Рынок фейерверков взлетел на воздух в Мексике, много погибших

Мехико, 21 декабря. Жуткая трагедия произошла в мексиканском штате Мехико – там, на рынке фейерверков Сан-Паблито прогремел мощнейший взрыв. В результате ЧП от полученных телесных повреждений на месте скончались порядка 12 человек, кроме того еще около 70 получили тяжелые ранения и были экстренно госпитализированы в одну из местных больниц. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательной службы, пожарные и бригады «скорой помощи». Сообщается, что у некоторых раненых ожоги до 90% тела. По некоторым данным, в момент взрыва на рынке могло находиться до 2000 человек. Сейчас все подробности произошедшего устанавливаются.



