США требуют возобновления переговоров оппозиции и властей Сирии под эгидой ООН

Вашингтон, 21 декабря. Начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби заявил, что США требуют того, чтобы переговоры оппозиции и правительства Сирии были возобновлены под эгидой ООН.

Он подчеркнул, что руководить дискуссиями спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и его команда.

Также Кирби отметил, что Соединенные Штаты не считают состоявшиеся в Москве трехсторонние переговоры частью работы в рамках Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

Кроме того, представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США предприняли «все усилия» к тому, чтобы произвести размежевание оппозиции и экстремистов в Сирии.