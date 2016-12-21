Мощный взрыв раздался в Тель-Авиве

Тель-Авив, 21 декабря. На Севере израильского Тель-Авива прогремел мощный взрыв. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Они обследуют территорию, где произошло ЧП, и пытаются выяснить все причины и обстоятельства. Об этом сообщают местные СМИ.

По некоторым данным, которые появились к этой минуте, произошедшее не связано с действиями радикалов, а носит исключительно криминальный характер.

В настоящее время уточняются все подробности, а также выясняется информация о жертвах и пострадавших.

