Россия ждет от ООН предложений по регуляции киберпространства

Москва, 21 декабря. В Москве прошла международная конференция «Актуальные вопросы информационной и кибербезопасности», в которой приняли участие дипломаты и эксперты из ряда разных стран.

Главной темой обсуждения на мероприятии стало использование современных информационных технологий в современном мире на фоне нарастающих угроз в сфере кибербезопасности. Для предотвращения международных инцидентов необходимы регуляции поведения в киберпространстве, считают участники конференции.

В ООН, тем временем, продолжает свою работу группа экспертов, которая анализирует как существующие, так и потенциальные киберугрозы, сообщает издание «Известия». Ожидается, что летом 2017 года эта группа подготовит доклад с конкретными предложениями для государств.